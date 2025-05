Mato Grosso deve liderar o crescimento econômico do país em 2025, impulsionado pela força do agronegócio Mato Grosso desponta como o principal motor do crescimento econômico brasileiro em 2025. Com uma projeção de alta de até 5,8% no... Momento MT|Do R7 19/05/2025 - 12h04 (Atualizado em 19/05/2025 - 12h04 ) twitter

Mato Grosso desponta como o principal motor do crescimento econômico brasileiro em 2025. Com uma projeção de alta de até 5,8% no Produto Interno Bruto (PIB), o estado lidera o ranking entre as unidades da federação e reforça seu protagonismo na economia nacional, impulsionado majoritariamente pelo desempenho da agropecuária. Em um cenário de desaceleração no crescimento do país — cuja média nacional deve ser de 2,2%, abaixo dos 3,4% registrados em 2024 —, o desempenho mato-grossense se destaca pela robustez e resiliência de sua base produtiva.

