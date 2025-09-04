Mato Grosso é o segundo estado do país que mais gerou empregos formais em julho, segundo Caged Mato Grosso se destacou em julho de 2025 como o segundo estado do país com o maior número de empregos gerados com carteira assinada...

Mato Grosso se destacou em julho de 2025 como o segundo estado do país com o maior número de empregos gerados com carteira assinada, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

