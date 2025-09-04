Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Mato Grosso é o segundo estado do país que mais gerou empregos formais em julho, segundo Caged

Mato Grosso se destacou em julho de 2025 como o segundo estado do país com o maior número de empregos gerados com carteira assinada...

Momento MT

Momento MT|Do R7

Mato Grosso se destacou em julho de 2025 como o segundo estado do país com o maior número de empregos gerados com carteira assinada, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Para mais detalhes sobre esse crescimento impressionante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.