Mato Grosso é segundo estado do país que mais apreendeu cocaína em 2024, aponta Mapa da Segurança Pública Mato Grosso subiu para a segunda colocação entre os estados brasileiros que mais apreenderam cocaína em 2024, segundo dados do Mapa... Momento MT|Do R7 12/06/2025 - 19h36 (Atualizado em 12/06/2025 - 19h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mato Grosso subiu para a segunda colocação entre os estados brasileiros que mais apreenderam cocaína em 2024, segundo dados do Mapa da Segurança Pública de 2025, divulgado pelo Ministério da Justiça nesta quarta-feira (11.6). Conforme dados do mapa, as ações das forças de segurança estaduais apreenderam 23,6 toneladas de cloridrato de cocaína e de pasta base de cocaína. O total representa um aumento de 3,8 toneladas em relação a 2023, quando Mato Grosso apreendeu 19,8 toneladas. Para mais detalhes sobre essa importante questão de segurança pública, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: PM apreende arma, drogas e prende faccionado com extensa ficha criminal

Espaço Caliandra participa de estratégias contra violência doméstica

Formação em Primeiros Socorros capacita assessores pedagógicos da rede municipal