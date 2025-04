Mato Grosso elabora plano para ampliar número de empresas exportadoras

Mato Grosso deu início à elaboração de seu Plano de Promoção da Cultura Exportadora, com oficinas realizadas pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), em parceria com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). As oficinas presenciais iniciaram na tarde de terça-feira (22.4) e seguem até quinta-feira (24.4).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades sobre o plano de exportação em Mato Grosso!

Leia Mais em Momento MT: