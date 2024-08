Mato Grosso enfrenta crise: emergência por incêndios e seca Decreto estadual autoriza ações emergenciais para combate aos incêndios que afetam o Pantanal e outras regiões. Em resposta à intensa... Momento MT|Do R7 31/08/2024 - 15h41 (Atualizado em 31/08/2024 - 15h41 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-