Momento MT |Do R7

Mato Grosso enfrenta o caos, sem caminhões e com preços despencando A colheita da soja em Mato Grosso num momento complicado. A falta de caminhões paralisa o escoamento da safra e, para complicar o tarifaço...

A colheita da soja em Mato Grosso num momento complicado. A falta de caminhões paralisa o escoamento da safra e, para complicar o tarifaço dos EUA derrubou os preços do produtos, tornando o estado, que é o maior produtor do Brasil, no mais afetado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa situação crítica!

Leia Mais em Momento MT: