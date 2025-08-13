Mato Grosso estreia na Goiás Feito à Mão e supera expectativas de vendas Mato Grosso participou pela primeira vez da Goiás Feito à Mão – Feira de Artesanato e Economia Criativa, realizada nos dias 9 e 10...

Mato Grosso participou pela primeira vez da Goiás Feito à Mão – Feira de Artesanato e Economia Criativa, realizada nos dias 9 e 10 de agosto no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia, e já saiu com um saldo positivo. Representado por um artesão indígena do núcleo de produção Álamo, da etnia Waurá, do município de Paranatinga, foram comercializadas 36 peças gerando um faturamento total de R$ 11,435 mil, conforme o balanço concluído nesta terça-feira (12.8).

