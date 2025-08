Mato Grosso exporta 368,8 mil toneladas de carne bovina para 77 países no primeiro semestre Mato Grosso exportou, de janeiro a junho de 2025, 368,8 mil toneladas de carne bovina para 77 países. Em comparação com o primeiro... Momento MT|Do R7 01/08/2025 - 15h38 (Atualizado em 01/08/2025 - 15h38 ) twitter

Mato Grosso exportou, de janeiro a junho de 2025, 368,8 mil toneladas de carne bovina para 77 países. Em comparação com o primeiro semestre de 2024, houve um crescimento de 5,7% nas exportações da proteína, que somaram 348,8 mil toneladas no mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados pelo Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea).

