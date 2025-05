Mato Grosso intensifica combate ao uso irregular do fogo e aplica mais de R$ 208 milhões em multas em 2024 Em um dos anos mais críticos para o meio ambiente, o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) reforçou sua atuação no...

Em um dos anos mais críticos para o meio ambiente, o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) reforçou sua atuação no combate ao uso irregular do fogo, aplicando mais de R$ 208,6 milhões em multas apenas em 2024. As ações de fiscalização ocorreram em 34 municípios e resultaram no embargo de cerca de 29,83 mil hectares, uma área equivalente a aproximadamente 30 mil campos de futebol.

Para saber mais sobre as ações e impactos dessa fiscalização, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: