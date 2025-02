Mato Grosso investe em Infraestrutura para fortalecer o agronegócio Os fortes investimentos do Governo de Mato Grosso na infraestrutura, em todas as regiões do estado, foi destaque na edição desta quarta... Momento MT|Do R7 29/01/2025 - 12h27 (Atualizado em 29/01/2025 - 12h27 ) twitter

Os fortes investimentos do Governo de Mato Grosso na infraestrutura, em todas as regiões do estado, foi destaque na edição desta quarta-feira (29.1) do jornal Estado de S.Paulo. Em entrevista ao jornal, o governador Mauro Mendes falou das perspectivas da produção para este ano e também sobre a moratória da soja.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes sobre os investimentos que estão transformando o agronegócio em Mato Grosso!

