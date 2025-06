Mato Grosso lidera valor médio do Bolsa Família no país: benefício é 43% maior que a média nacional, aponta IBGE Mato Grosso é o estado brasileiro com o maior valor médio do Bolsa Família por domicílio, segundo novos dados da Pesquisa Nacional...

Momento MT|Do R7 02/06/2025 - 08h56 (Atualizado em 02/06/2025 - 08h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share