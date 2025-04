Mato Grosso marca presença no 2º Encontro Nacional de Gestores de Cultura Representantes da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel) e de diversos municípios mato-grossenses participam do 2º... Momento MT|Do R7 24/04/2025 - 13h26 (Atualizado em 24/04/2025 - 13h26 ) twitter

Representantes da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel) e de diversos municípios mato-grossenses participam do 2º Encontro Nacional de Gestores de Cultura, que ocorre de quarta a sexta-feira (23 a 25.4), em João Pessoa (PB). Com o objetivo de discutir políticas públicas para o setor cultural, o evento reúne gestores, pesquisadores e especialistas de todo o país. A cerimônia de abertura contou com a presença da ministra da Cultura do Brasil, Margareth Menezes.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes desse importante evento!

