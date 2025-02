Mato Grosso mira mercado chinês e busca consolidar gergelim como nova potência do agronegócio Maior produtor de gergelim do Brasil, Mato Grosso dá um passo decisivo para consolidar sua presença no mercado global, com foco especial...

Maior produtor de gergelim do Brasil, Mato Grosso dá um passo decisivo para consolidar sua presença no mercado global, com foco especial na China. Em uma reunião histórica realizada na última quinta-feira (30.1), representantes de toda a cadeia produtiva – produtores, exportadores, instituições de pesquisa, entidades do setor e governo estadual – traçaram estratégias para ampliar as exportações e superar os desafios logísticos, produtivos e comerciais.

Saiba mais sobre como Mato Grosso está se preparando para se tornar um líder no mercado de gergelim acessando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: