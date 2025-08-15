Mato Grosso não tem casos confirmados de sarampo Até essa sexta-feira (15.8), Mato Grosso não registrou casos confirmados de sarampo. No momento, há cinco casos em investigação de...

Até essa sexta-feira (15.8), Mato Grosso não registrou casos confirmados de sarampo. No momento, há cinco casos em investigação de sarampo no estado, sendo que 45 casos suspeitos já foram descartados em 2025. Os casos investigados estão nos municípios de Cáceres (1), Cuiabá (2), Sinop (1) e Querência (1). A superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), Alessandra Moraes, destaca que o Estado adotou a estratégia “dose zero” para prevenir a reintrodução da doença.

