Mato Grosso no IPS Dubai 2025: Representação Estratégica para Atrair Investimentos e Impulsionar o Desenvolvimento Regional A participação de Geane Oliveira, uma renomada profissional do setor imobiliário, no International Property Show (IPS) 2025, em... Momento MT|Do R7 24/03/2025 - 06h45 (Atualizado em 24/03/2025 - 06h45 )

A participação de Geane Oliveira, uma renomada profissional do setor imobiliário, no International Property Show (IPS) 2025, em Dubai, destaca não só sua trajetória, mas também o potencial de Mato Grosso como um polo emergente de investimentos no mercado imobiliário global. Oliveira foi convidada para representar o estado devido ao reconhecimento de seu trabalho, realizado em colaboração com outros colegas da Certified International Property Specialist (CIPS), e à crescente importância de Mato Grosso no cenário internacional.

