Mato Grosso participa da 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente em Brasília

Mato Grosso está participando da 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente, que acontece em Brasília entre os dias 6 e 9 de maio, com o tema ‘Emergência Climática, o Desafio da Transformação Ecológica’. Trinta representantes de diferentes lugares do estado estão presentes no evento, coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente e Conferência do Clima (MMA).

