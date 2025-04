Mato Grosso realiza 1º Seminário de Compras Sustentáveis com foco em critérios socioambientais nas contratações públicas

Momento MT |Do R7

Mato Grosso promove, no próximo dia 8 de maio, o 1º Seminário de Compras Sustentáveis, reunindo especialistas, gestores públicos e servidores de diversos órgãos estaduais para debater a inserção de critérios e indicadores socioambientais nas licitações e contratações públicas. O evento será realizado de forma híbrida, das 8h às 17h, no Auditório da Escola Superior de Contas do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT). Clique aqui para se inscrever.

