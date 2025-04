Mato Grosso realiza seminário para fortalecer a apicultura. Um mercado de R$ 100 milhões A cidade de Sorriso (cerca de 400 km da capital, Cuiabá) será palco, quarta e quinta-feira (23 e 24), do 4º Seminário para o Desenvolvimento... Momento MT|Do R7 21/04/2025 - 11h26 (Atualizado em 21/04/2025 - 11h26 ) twitter

A cidade de Sorriso (cerca de 400 km da capital, Cuiabá) será palco, quarta e quinta-feira (23 e 24), do 4º Seminário para o Desenvolvimento Agropecuário de Mato Grosso. O evento, que reúne instituições públicas e privadas, consórcios intermunicipais e dezenas de prefeituras, terá como foco principal o desenvolvimento da apicultura no estado. Entre os participantes, estão o Instituto do Agronegócio (IA) e a Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso (Feagro-MT).

