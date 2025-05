Mato Grosso recebe prêmio nacional por boas práticas no combate à exploração sexual infantil O Comitê Estadual de Prevenção e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (Cetrap), vinculado à Secretaria de Estado de Segurança Pública... Momento MT|Do R7 22/05/2025 - 18h57 (Atualizado em 22/05/2025 - 18h57 ) twitter

O Comitê Estadual de Prevenção e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (Cetrap), vinculado à Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso (Sesp), recebeu, nesta quinta-feira (22.5), em Brasília, o Prêmio Neide Castanha de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes. A honraria foi entregue durante o Simpósio Nacional da Semana de Mobilização para o Enfrentamento da Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes, realizado no Auditório do Instituto Serzedello Corrêa, do Tribunal de Contas da União (TCU).

Para saber mais sobre essa importante conquista e o trabalho do Cetrap, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

