Mato Grosso reduz em 40% óbitos e sinistros de trânsito Nos últimos sete anos, Mato Grosso já reduziu em 40% o número de óbitos e sinistros de trânsito. Para reduzir ainda mais esse índice... Momento MT|Do R7 21/04/2025 - 12h06 (Atualizado em 21/04/2025 - 12h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nos últimos sete anos, Mato Grosso já reduziu em 40% o número de óbitos e sinistros de trânsito. Para reduzir ainda mais esse índice, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) retomou as atividades do Comitê Intersetorial do Programa Vida no Trânsito, coordenado pela pasta.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e saiba mais sobre as ações que estão salvando vidas!

Leia Mais em Momento MT:

Governo de MT assina contrato com Hospital Israelita Albert Einstein para gestão do Hospital Central

Sema inicia 6ª edição Mutirão de Conciliação Ambiental nesta terça-feira (22)

Rondonópolis terá maior ciclovia da cidade, interligando setor industrial ao principal núcleo populacional