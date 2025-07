Mato Grosso reduz em 87% o índice de roubo de veículos nos últimos 10 anos

Mato Grosso apresentou redução de 87% no roubo de veículos nos últimos dez anos, em uma comparação entre os primeiros seis meses de 2015 e de 2025, conforme balanço do programa Tolerância Zero contra as facções criminosas.

