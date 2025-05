Mato Grosso reforça presença no mercado chinês durante feira em Xangai Com um discurso focado em sustentabilidade, inovação e protagonismo internacional, o secretário de Desenvolvimento Econômico de Mato...

Com um discurso focado em sustentabilidade, inovação e protagonismo internacional, o secretário de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso, César Miranda, destacou a força da produção mato-grossense durante a inauguração do estande da ApexBrasil na SIAL China 2025, realizada nesta segunda-feira (19.5), em Xangai. O evento é uma das maiores feiras de alimentos e bebidas do mundo e a principal do setor no mercado chinês.

