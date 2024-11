Mato Grosso se destaca com 36% dos municípios mais ricos do agronegócio Mato Grosso consolida sua posição como o maior produtor agrícola do Brasil, abrigando 36 dos 100 municípios mais ricos no agronegócio...

Momento MT|Do R7 18/10/2024 - 08h08 (Atualizado em 18/10/2024 - 08h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share