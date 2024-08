Mato Grosso se destaca em feira internacional de negócios

O Governo do Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado Desenvolvimento Econômico (Sedec), prospectou investimentos com a embaixada de quatro países durante a Feira Internacional de Comércio e Exterior do Brasil Central (Ficomex), no Centro de Convenções em Goiânia.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.