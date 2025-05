Mato Grosso sedia Congresso Internacional de Gestão de Incêndios Florestais Referência nas ações de combate aos incêndios florestais, o estado de Mato Grosso será sede do Forest Fire – Congresso Internacional... Momento MT|Do R7 16/05/2025 - 13h04 (Atualizado em 16/05/2025 - 13h04 ) twitter

Referência nas ações de combate aos incêndios florestais, o estado de Mato Grosso será sede do Forest Fire – Congresso Internacional de Gestão de Incêndios Florestais, que acontecerá entre os dias 16 e 18 de junho, em Cuiabá. As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas no site www.forestfire.com.br.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes deste importante evento!

