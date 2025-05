Mato Grosso sediará Congresso Mundial da Carne: entre protagonismo econômico e desafios da rastreabilidade ambiental Cuiabá será o centro das atenções globais do setor de proteína animal entre os dias 27 e 30 de outubro de 2025. Pela primeira vez... Momento MT|Do R7 05/05/2025 - 14h42 (Atualizado em 05/05/2025 - 14h42 ) twitter

Cuiabá será o centro das atenções globais do setor de proteína animal entre os dias 27 e 30 de outubro de 2025. Pela primeira vez no Brasil, o World Meat Congress (Congresso Mundial da Carne) escolheu Mato Grosso como sede. A escolha reflete a posição estratégica do estado, líder nacional na produção de grãos e com o maior rebanho bovino do país: mais de 32 milhões de cabeças. No último ano, o estado exportou cerca de US$ 2,6 bilhões em carne bovina para 65 países, segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec). Para saber mais sobre este importante evento e seus impactos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Semob instala placas com informações de locais turísticos, históricos e culturais

