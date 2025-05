Mato Grosso será reconhecido internacionalmente com certificação inédita de zona livre da febre aftosa sem vacinação

Momento MT |Do R7

Após mais de quatro décadas de luta contra a febre aftosa, Mato Grosso será oficialmente reconhecido como zona livre da doença sem vacinação, o mais alto status sanitário concedido pela Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA). A entrega do certificado será realizada no próximo dia 29 de maio, durante a 92ª Assembleia Mundial da entidade, com a presença de delegações de mais de 180 países.

