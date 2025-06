Mato Grosso tem 70.271 cadastrados para doar medula óssea; veja como se inscrever O número de pessoas que se cadastraram no MT Hemocentro, único banco de sangue público de Mato Grosso, para doar medula óssea aumentou... Momento MT|Do R7 21/06/2025 - 12h56 (Atualizado em 21/06/2025 - 12h56 ) twitter

O número de pessoas que se cadastraram no MT Hemocentro, único banco de sangue público de Mato Grosso, para doar medula óssea aumentou de 387, de janeiro a maio de 2024, para 486, no mesmo período de 2025. Em todo o ano de 2024, foram cadastrados 1.139 voluntários, mais do que os 779 de 2022 e os 940 de 2023. O resultado é decorrente de uma série de ações promovidas pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), como o IX Encontro de Conscientização sobre a Doação de Medula Óssea, que reuniu profissionais da saúde, em Cuiabá, em maio, e da solidariedade dos doadores. Contudo, ainda é necessário aumentar o número de cadastros para haver maior probabilidade de compatibilidade. Saiba mais sobre como se inscrever e fazer a diferença na vida de alguém, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Paulo Vilhena curte férias com esposa e filha, em Portugal: ‘minha família’

