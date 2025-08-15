Mato Grosso tem a terceira menor taxa de desemprego do Brasil e está abaixo da média nacional Mato Grosso registrou, no segundo trimestre de 2025, uma taxa de desemprego de 2,8%, a terceira menor do país, atrás apenas de Santa...

Mato Grosso registrou, no segundo trimestre de 2025, uma taxa de desemprego de 2,8%, a terceira menor do país, atrás apenas de Santa Catarina (2,2%) e Rondônia (2,3%). O índice também está abaixo da média nacional, que é de 5,8%. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e divulgada nesta sexta-feira (15.8).

Para mais detalhes sobre essa importante conquista do estado, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: