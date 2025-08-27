“Mato Grosso tem feito um trabalho brilhante”, diz subsecretário do Tesouro Nacional Mato Grosso se consolidou nos últimos anos como referência em gestão fiscal e contábil, mantendo a nota A na Capacidade de Pagamento...

Mato Grosso se consolidou nos últimos anos como referência em gestão fiscal e contábil, mantendo a nota A na Capacidade de Pagamento (Capag) e no Ranking da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal, ambos concedidos pelo Tesouro Nacional. O reconhecimento foi destacado pelo subsecretário de Contabilidade Pública da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), Heriberto Henrique Vilela do Nascimento, durante a abertura da XXXII Semana Contábil e Fiscal para Estados e Municípios (Secofem), que está sendo realizada nesta semana em Cuiabá.

