“Mato Grosso tem feito um trabalho muito importante no combate ao tráfico” afirma secretária nacional de Políticas Sobre Drogas “Mato Grosso tem realmente feito um trabalho muito importante no combate ao tráfico de drogas, de bens e investigações, que chegam...

“Mato Grosso tem realmente feito um trabalho muito importante no combate ao tráfico de drogas, de bens e investigações, que chegam realmente aos bens das facções criminosas, tornando capaz de descapitalizar os grupos criminosos”, a fala é da secretária nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça, Marta Machado. Conforme balanço já divulgado pela Sesp, em quatro meses, o Estado aumentou em 104% as apreensões de drogas pelas forças de segurança do Estado, resultado de um salto de 7,6 toneladas para 15,6 toneladas após o lançamento do programa Tolerância Zero às Facções Criminosas.

Para mais detalhes sobre as ações e resultados no combate ao tráfico de drogas em Mato Grosso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: