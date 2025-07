Mato Grosso tem queda de 41% nos crimes de homicídios em dez anos

Momento MT |Do R7

Mato Grosso apresentou queda de 41% nos crimes de homicídios dolosos (quando há intenção de matar) nos últimos dez anos, em uma comparação entre os primeiros seis meses de 2015 e de 2025, conforme balanço do programa Tolerância Zero contra as facções criminosas.

