Mato Grosso: Um Marco na Energia Solar!

A Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso (Seduc-MT) divulgou os nomes dos 14 finalistas da competição ‘SuperChef da Educação – Melhores Receitas da Rede Estadual de Ensino 2024’. A final será realizada no dia 21 de agosto, no Senac-Boa Esperança, em Cuiabá, com representantes e convidados de todas as Diretorias Regionais de Educação (DREs).

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.