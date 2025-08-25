Matogrossense é vice-campeã do Torneio Internacional de Beach Tennis de Sinop
O Torneio Internacional de Beach Tennis disputado em Sinop, nas modalidades BT 50 e BT 100, chegou ao fim neste final de semana. Domingo...
O Torneio Internacional de Beach Tennis disputado em Sinop, nas modalidades BT 50 e BT 100, chegou ao fim neste final de semana. Domingo, ontem (24), aconteceu as finais na modalidade BT 100 do feminino e masculino. O torneio distribuiu US$ 10 mil (R$ 54 mil) aos ganhadores do BT 100 e US$ 4 mil (R$ 22 mil) aos vencedores do BT 50. Na primeira final do BT 100 deste domingo, as atletas Maria Nakamura e Juliana Carvalho (55 no ranking mundial) enfrentaram a matogrossense Sophia Fiedler (Rondonópolis), número 119 no ranking mundial, que jogou ao lado da catarinense Beatriz Valéria, e venceram por 6/3 e 7/5.
