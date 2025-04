Matrículas do Programa Mais MT Muxirum estão abertas em Lucas do Rio Verde Desenvolvido por meio de uma colaboração entre Governo do Estado de Mato Grosso e Prefeitura de Lucas do Rio Verde, o Programa Mais...

Desenvolvido por meio de uma colaboração entre Governo do Estado de Mato Grosso e Prefeitura de Lucas do Rio Verde, o Programa Mais MT Muxirum está com matrículas abertas para novas turmas de alfabetização no município. O Programa atenderá pessoas com idade acima dos 15 anos, que ainda não tiveram acesso ou oportunidade de aprender a ler e escrever.

