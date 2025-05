Matrículas para oficinas culturais gratuitas começam nesta quinta-feira (16) A Secretaria de Cultura e Turismo de Lucas do Rio Verde anunciou a abertura de vagas remanescentes para diversas oficinas culturais... Momento MT|Do R7 14/05/2025 - 17h25 (Atualizado em 14/05/2025 - 17h25 ) twitter

A Secretaria de Cultura e Turismo de Lucas do Rio Verde anunciou a abertura de vagas remanescentes para diversas oficinas culturais. As aulas são gratuitas e organizadas conforme a faixa etária, atendendo crianças, adolescentes e adultos do município.

