Maués, no Amazonas, é a Capital Nacional do Guaraná, decide CE A Comissão de Educação e Cultura (CE) aprovou nesta terça-feira (2) projeto que confere ao município de Maués, no Amazonas, o título...

A Comissão de Educação e Cultura (CE) aprovou nesta terça-feira (2) projeto que confere ao município de Maués, no Amazonas, o título de Capital Nacional do Guaraná. O PL 2.913/2022, do deputado federal Sidney Leite (PSD-AM), teve parecer favorável do senador Plínio Valério (PSDB-AM) e, se não houver recurso para votação em Plenário, seguirá para sanção presidencial.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades sobre Maués e o guaraná!

Leia Mais em Momento MT: