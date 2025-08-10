Mauricio de Sousa ganha homenagem do filho no dia dos pais: ‘Com muito orgulho’ Na casa de Mauricio de Sousa, o almoço de Dia dos Pais será comida japonesa, favorita da família com exceção do peixe cru, que o cartunista...

Na casa de Mauricio de Sousa, o almoço de Dia dos Pais será comida japonesa, favorita da família com exceção do peixe cru, que o cartunista de 89 anos não come. A curiosidade foi revelada por Mauro Sousa, 37, um dos dez filhos do criador da Turma da Mônica, que o interpretará em Mauricio de Sousa O Filme, com estreia marcada para 23 de outubro. “Tenho a fisionomia, que ajuda bastante. E, claro, conheço esse personagem mais do que ninguém”, brinca o ator.

