Mauricio Neves é eleito presidente da Comissão de Viação e Transportes

O deputado Mauricio Neves (PP-SP) foi eleito presidente da Comissão de Viação e Transportes da Câmara por 16 votos. Houve um voto em branco. Ele afirmou que o colegiado é vital para o desenvolvimento do Brasil e ressaltou o compromisso com as organizações da sociedade civil para promover debates na comissão.

