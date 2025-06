Momento MT |Do R7

Mauro Mendes destaca protagonismo de Mato Grosso na resolução da BR-163 em entrevista para documentário O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, foi um dos entrevistados centrais do documentário “BR-163 – A Luta pela Vida”, que está...

O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, foi um dos entrevistados centrais do documentário “BR-163 – A Luta pela Vida”, que está em fase de gravações e percorre diversos municípios do estado para contar, por meio de depoimentos reais, a história e os desafios da rodovia que há décadas é considerada um dos principais corredores logísticos do país — e também uma das mais perigosas.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa!

Leia Mais em Momento MT: