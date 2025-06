Mauro Mendes reforça liderança de MT no algodão e busca parcerias em tecnologia durante missão na Ásia Em 16 de junho de 2025, durante missão oficial à Ásia, o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, foi homenageado em Seul, na Coreia... Momento MT|Do R7 18/06/2025 - 09h56 (Atualizado em 18/06/2025 - 09h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em 16 de junho de 2025, durante missão oficial à Ásia, o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, foi homenageado em Seul, na Coreia do Sul, durante o evento “Cotton Brazil Outlook Korea”, organizado pela Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa). A cerimônia destacou o protagonismo do estado na produção e exportação de algodão. Marcelo Duarte, diretor da Abrapa na Ásia, afirmou que a homenagem foi um reconhecimento ao trabalho desenvolvido no estado. “Essa homenagem é pelo reconhecimento do trabalho realizado no estado, com o objetivo de promover a cultura do algodão e abrir mercados para o setor”, declarou. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante missão! Leia Mais em Momento MT: PF deflagra operação de combate ao abuso sexual infantojuvenil

Audiência Pública discute possíveis irregularidades em empréstimos consignados

Comissão do Plano Nacional de Educação promove novo debate nesta quarta