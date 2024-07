Mauro Mendes se afasta do governo por 10 dias; Pivetta assume o comando O governador Mauro Mendes vai se afastar do comando do Estado pelos próximos dez dias, em um período de férias, a partir deste sábado...

Momento MT|Do R7 05/07/2024 - 14h34 (Atualizado em 05/07/2024 - 14h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share