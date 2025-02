Mauro Mendes se antecipa aos impactos da Reforma Tributária para garantir sustentabilidade econômica com projeto Mato Grosso 2033 O governador Mauro Mendes apresentou nesta segunda-feira (3) o projeto Mato Grosso 2033, uma iniciativa estratégica voltada para... Momento MT|Do R7 04/02/2025 - 11h27 (Atualizado em 04/02/2025 - 11h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O governador Mauro Mendes apresentou nesta segunda-feira (3) o projeto Mato Grosso 2033, uma iniciativa estratégica voltada para preparar o estado para os desafios trazidos pela Reforma Tributária, que entrará em vigor dentro de oito anos. Embora Mato Grosso seja reconhecido nacionalmente pela eficiência na gestão fiscal e pelo crescimento econômico, a mudança na estrutura tributária pode representar um grande desafio para a arrecadação estadual, tornando essencial um planejamento antecipado. Saiba mais sobre como o projeto Mato Grosso 2033 pode impactar a economia do estado consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Atendimento para emissão da Carteira de Identidade Nacional pode ser solicitado pela internet

Brasil Avança na Siderurgia Verde com Debate no Forest Leaders Forum

Audiência autocompositiva discute destinação de resíduos sólidos