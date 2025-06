Mauro Mendes vai mostrar potencial do agro mato-grossense ao público europeu O governador Mauro Mendes viaja a Portugal, na próxima semana, para mostrar o potencial do agronegócio mato-grossense no XIII Fórum... Momento MT|Do R7 27/06/2025 - 17h37 (Atualizado em 27/06/2025 - 17h37 ) twitter

O governador Mauro Mendes viaja a Portugal, na próxima semana, para mostrar o potencial do agronegócio mato-grossense no XIII Fórum de Lisboa, em Portugal, evento que ocorre nos dias 2, 3 e 4 de julho. Durante esse período de 30/6 a 4/7, o Governo de Mato Grosso ficará sob o comando do vice-governador Otaviano Pivetta. Mauro vai palestrar no painel “Agronegócio e Segurança Alimentar: desafios para a cooperação”, ao lado do presidente da Aprosoja-MT, Lucas Costa Beber; do deputado federal e presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, Pedro Lupion; do Fundador da Markestrat, da DoutorAgro e da Harven Agribusiness School; Marcos Fava Neves; e do Presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, André Nassar. O painel será moderado pela senadora Tereza Cristina, de Mato Grosso do Sul. Saiba mais sobre como o agronegócio mato-grossense se destaca no cenário internacional, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Consulta pública reúne 70 pessoas para Plano de Aplicação da Política Aldir Blanc

