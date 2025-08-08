Max Russi marca os 190 anos da ALMT com discurso de responsabilidade Nesta quarta-feira (6), o plenário Deputado Renê Barbour sediou a sessão solene em homenagem aos 190 anos da Assembleia Legislativa...

Nesta quarta-feira (6), o plenário Deputado Renê Barbour sediou a sessão solene em homenagem aos 190 anos da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT). Deputados, servidores, ex-parlamentares e convidados participaram do evento, que relembrou a história da instituição e apontou perspectivas para o futuro. O presidente da ALMT, deputado Max Russi, conduziu a celebração.

