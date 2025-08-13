Maysa Leão alerta para erotização infantil e cobra ações efetivas do município Ana Cláudia Fortes – assessoria Vereadora Maysa Leão Na sessão desta terça-feira (12), na Câmara Municipal de Cuiabá, a vereadora...

Ana Cláudia Fortes – assessoria Vereadora Maysa Leão Na sessão desta terça-feira (12), na Câmara Municipal de Cuiabá, a vereadora Maysa Leão (Republicanos) fez um pronunciamento firme sobre a necessidade de enfrentar, de forma contínua e efetiva, a erotização de crianças e a exploração sexual infantil, problemas que, segundo ela, ainda são tratados com descaso pelo poder público e pela sociedade.

