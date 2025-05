Maysa Leão cobra entrega da cooperativa prometida a catadores do antigo lixão de Cuiabá

Ana Cláudia Fortes – assessoria vereadora Maysa Leão Durante a sessão desta quinta-feira (15), a vereadora Maysa Leão (Republicanos) reforçou seu compromisso com os agentes ambientais que atuavam no antigo lixão de Cuiabá e cobrou uma solução definitiva para a entrega da sede da cooperativa prometida pela prefeitura. A sessão contou com a presença de representantes da categoria, que ocuparam a tribuna e as galerias da Câmara Municipal, aplaudindo os discursos e reivindicando o direito de voltar a trabalhar com dignidade.

