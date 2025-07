Momento MT |Do R7

Maysa Leão cobra melhoria da infraestrutura na UPA Morada do Ouro Ana Cláudia Fortes – Assessoria da vereadora Maysa Leão Durante a sessão ordinária da Câmara Municipal de Cuiabá, nesta quinta...

Ana Cláudia Fortes – Assessoria da vereadora Maysa Leão Durante a sessão ordinária da Câmara Municipal de Cuiabá, nesta quinta-feira (03), a vereadora Maysa Leão (Republicanos) utilizou a tribuna para repercutir as condições precárias da UPA Morada do Ouro, constatadas durante uma fiscalização realizada por ela e sua equipe na noite da última quarta-feira (02). A parlamentar iniciou sua fala solicitando a veiculação de um vídeo gravado na unidade, que mostra o cenário enfrentado por pacientes e profissionais de saúde.

Para saber mais sobre a situação crítica da UPA Morada do Ouro e as ações da vereadora, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: