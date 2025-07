Maysa Leão cobra transparência e planejamento para cirurgias eletivas em Cuiabá

Momento MT |Do R7

Durante a sessão desta quinta-feira (10), na Câmara Municipal de Cuiabá, a vereadora Maysa Leão (Republicanos) voltou a chamar a atenção para a urgência de enfrentar a fila de espera por cirurgias eletivas no município, especialmente no Hospital Municipal de Cuiabá (HMC). Ela propôs um debate concreto com a Secretaria Municipal de Saúde e solicitou a apresentação de um cronograma de atendimento para os pacientes que aguardam há anos por procedimentos essenciais à qualidade de vida.

Para mais detalhes sobre essa importante questão, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: