Maysa Leão cobra urgência na aprovação do Plano de Arborização e de um novo Plano Diretor 10/04/2025 Maysa Leão cobra urgência na aprovação do Plano de Arborização e de um novo Plano Diretor Ana Cláudia Fortes – Assessoria...

Nesta quinta-feira (10), durante sessão na Câmara Municipal de Cuiabá, a vereadora Maysa Leão (Republicanos) fez um apelo direto ao prefeito Abílio Brunini (PL) e aos demais parlamentares para que seja pautada com urgência a aprovação do PDAU – Plano Diretor de Arborização Urbana, elaborado por técnicos, com análises da UFRJ e da UFMT e concluído em abril de 2023. A parlamentar também destacou a necessidade de atualização do Plano Diretor da capital, defasado desde 2007.

